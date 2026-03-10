Ричмонд
Джаред Лето подал заявку на регистрацию своего товарного знака в РФ

Американский актер и музыкант подал соответствующий документ в Роспатент 5 марта
Джаред Лето
Джаред ЛетоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию товарных знаков подана в Роспатент 5 марта 2026 года из США. Товарный знак планируются зарегистрировать по двум классам (№ 25, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — одежда, обувь, шарфы, развлекательные услуги, кино- и телевизионные выступления актеров, музыкантов.

Джаред Лето — американский актер и певец, вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars.

Снимался в фильмах «Бойцовский клуб», «Реквием по мечте», «Даласский клуб покупателей» («Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана; 2014).

Один из последних проектов актера — роль ученого с редким заболеванием крови, который после неудачного эксперимента превращается в вампира, в фильме «Морбиус» (2022) по мотивам комикса Marvel.