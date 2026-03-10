Аглая Тарасова рассказала в соцсетях, что решила продать часть своих вещей. 31-летняя актриса призналась, что ищет человека, который поможет ей это сделать.
«Всем привет! Нужна помощь с продажей вещей, в частности одежды. Ищу человека с опытом, который умеет это делать быстро и качественно», — написала она в своем блоге.
Какие именно вещи будет продавать звезда «Холопа 2», она не сообщила.
Напомним, Аглая Тарасова недавно получила условный срок по делу о контрабанде наркотиков. В августе 2025 года актрису задержали в аэропорту «Домодедово», когда она возвращалась из Израиля.
При досмотре у звезды нашли вейп, в котором были запрещенные вещества. На артистку завели дело о контрабанде наркотиков. В конце декабря 2025-го ей вынесли приговор. Суд дал звезде три года условного срока и обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее Аглая Тарасова после получения условного срока сменила имидж. Актриса перекрасила волосы в более темный оттенок.