При досмотре у звезды нашли вейп, в котором были запрещенные вещества. На артистку завели дело о контрабанде наркотиков. В конце декабря 2025-го ей вынесли приговор. Суд дал звезде три года условного срока и обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.