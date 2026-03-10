В Перми в октябре пройдет первый международный фестиваль индустриального кино

В АСИ уточнили, что целью проекта является создание «пространства для диалога» между кинематографистами, представителями науки и промышленности. В рамках фестиваля запланированы конкурсная, деловая и ретроспективная программы, а также будут организованы экскурсии на промпредприятия региона. Так, в АСИ уточнили, что в рамках конкурсной программы будут выбраны лучшие фильмы в жанре «промышленного» и «корпоративного» кино, а ретроспективная программа включит показ классических фильмов на производственную тематику, снятых в СССР.