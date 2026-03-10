В Перми в октябре пройдет первый международный фестиваль индустриального кино

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первый международный фестиваль индустриального кино «Прометей» пройдет в Перми с 15 по 18 октября. Проект фестиваля был разработан и запущен в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открытая промышленность», сообщили в пресс-службе АСИ.
«Первый международный фестиваль индустриального кино “Прометей” пройдет в Перми. Столица Прикамья станет центром притяжения для кинематографистов и промышленников на фестивале, проект которого разработан и запущен по программе АСИ “Открытая промышленность” 4.0. Фестиваль пройдет с 15 по 18 октября», — сказано в сообщении.
В АСИ уточнили, что целью проекта является создание «пространства для диалога» между кинематографистами, представителями науки и промышленности. В рамках фестиваля запланированы конкурсная, деловая и ретроспективная программы, а также будут организованы экскурсии на промпредприятия региона. Так, в АСИ уточнили, что в рамках конкурсной программы будут выбраны лучшие фильмы в жанре «промышленного» и «корпоративного» кино, а ретроспективная программа включит показ классических фильмов на производственную тематику, снятых в СССР.
«За годы работы программы АСИ промтуризм вышел далеко за пределы экскурсий по предприятиям: появляются новые форматы на стыке промышленности и искусства. Возрождение традиции создания фильмов о человеке труда — отличный тренд. Чем больше существует каналов для рассказа о достижениях отечественной промышленности, тем больше у нас будет возможностей для развития отрасли, и кино — один из самых доступных инструментов просвещения», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора — директора дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольги Захаровой.