Максим Виторган отправился в романтическое путешествие с избранницей

Максим Виторган отправился в романтическое путешествие по Испании вместе с возлюбленной Анной Коротковой. Как сообщает Super.ru, об этом стало известно из соцсетей девушки. Она опубликовала в личном блоге несколько снимков из поездки. Анна запечатлела виды Мадрида, а также поделилась парой кадров с актером.