Максим Виторган отправился в романтическое путешествие с избранницей

Возлюбленная актера опубликовала совместное фото из Мадрида
Максим Виторган в сериале «С нуля»
Максим Виторган в сериале «С нуля»

Максим Виторган отправился в романтическое путешествие по Испании вместе с возлюбленной Анной Коротковой. Как сообщает Super.ru, об этом стало известно из соцсетей девушки. Она опубликовала в личном блоге несколько снимков из поездки. Анна запечатлела виды Мадрида, а также поделилась парой кадров с актером.

Максим Виторган и Анна Короткова / фото: соцсети
Максим Виторган и Анна Короткова / фото: соцсети

Кстати, пара не впервые отправляется в путешествие по Испании. Летом прошлого года Виторган и Короткова уже отдыхали в европейской стране.

«Самые теплые воспоминания. Спасибо за это прекрасным людям», — написала Анна.

Ранее Максим Виторган показал редкое архивное фото отца в день его 86-летия.