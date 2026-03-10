Максим Виторган отправился в романтическое путешествие с избранницей

Максим Виторган отправился в романтическое путешествие по Испании вместе с возлюбленной Анной Коротковой. Как сообщает Super.ru, об этом стало известно из соцсетей девушки. Она опубликовала в личном блоге несколько снимков из поездки. Анна запечатлела виды Мадрида, а также поделилась парой кадров с актером.
Кстати, пара не впервые отправляется в путешествие по Испании. Летом прошлого года Виторган и Короткова уже отдыхали в европейской стране.
«Самые теплые воспоминания. Спасибо за это прекрасным людям», — написала Анна.
Ранее Максим Виторган показал редкое архивное фото отца в день его 86-летия.