Съемки «Альпийской баллады» с Янковским, Биковичем и Зекавицей проходят в Сербии

«Это всегда важно, а сейчас это супер-актуально, в силу того, что сейчас мало возможностей для России, чтобы нас слышали и видели где-то, кроме внутреннего рынка. Это трагично, потому что много людей, которым есть что сказать, которым есть что сыграть, упускают время — их никто не видит. Я не хочу назвать это своей миссией, но исторически сложилось, что я как продюсер всегда работала в направлении развития международного сектора», — заключила она.