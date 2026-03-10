Ричмонд
Съемки «Альпийской баллады» с Янковским, Биковичем и Зекавицей проходят в Сербии

Картина станет первой официальной сербско-российской копродукцией, сообщила продюсер Екатерина Филиппова
Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»
Иван Янковский на съемках фильма «Альпийская баллада»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Съемки новой экранизации книги «Альпийская баллада» Василя Быкова проходят в Сербии. Картина станет первой официальной сербско-российской копродукцией, рассказала продюсер Екатерина Филиппова журналистам.

«Я уже сейчас работаю со страной, с которой бы хотела поработать — это Сербия. Буквально вчера ночью я прилетела со съемок фильма “Альпийская баллада” — большой проект, вольная экранизация одноименной книги Василя Быкова. Там снимается Милош Бикович, Иван Янковский, Петар Зекавица, Стефан Капичич — это артист, который снимался в фильме “Дэдпул”, итальянская актриса [Дениз Сардиско, известная по фильму Пьетро Марчелло “Мартин Иден”], в общем, это абсолютно интернациональный проект. Ретро-история, которая происходит в итальянских Альпах, а снимаем мы ее в Сербии. [Этот фильм] будет первой официальной копродукцией Сербии и России», — рассказала Филиппова.

Кадр из фильма «Альпийская баллада»
Кадр из фильма «Альпийская баллада»

Она также отметила важность сотрудничества между странами для российского кинематографа.

«Это всегда важно, а сейчас это супер-актуально, в силу того, что сейчас мало возможностей для России, чтобы нас слышали и видели где-то, кроме внутреннего рынка. Это трагично, потому что много людей, которым есть что сказать, которым есть что сыграть, упускают время — их никто не видит. Я не хочу назвать это своей миссией, но исторически сложилось, что я как продюсер всегда работала в направлении развития международного сектора», — заключила она.

Съемки фильма «Альпийская баллада»
Съемки фильма «Альпийская баллада»

Как ранее в интервью ТАСС рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, работа над фильмом осуществляется в рамках соглашения России и Сербии о совместном кинопроизводстве. Документ был подписан 9 сентября 2025 года. Как отмечали в Минкультуры, он позволит «вывести российско-сербское взаимодействие в области кинематографии на новый уровень и создать дополнительные возможности для сотрудничества наших кинематографистов».

По сюжету повести, во время Второй мировой войны в Альпах из двух лагерей для военнопленных и политзаключенных совершают побег советский солдат Иван и итальянская девушка Джулия. Иван собирается пробираться на восток, а девушку отсылает в сторону Триеста, но та не хочет оставаться одна и идет за ним. Герои находятся в Альпах, спасаясь от преследования, пока их не настигают немцы.