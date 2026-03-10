«Жемчуг» стал первым российским фильмом, который снимали внутри Тадж-Махала

Он добавил, что российского кино в Индии пока немного, однако премьерный показ «Жемчуга» на фестивале российского кино в Нью-Дели собрал полный зал зрителей. «Мы будем показывать “Жемчуг” по максимуму. В Дели недавно был [показан] этот фильм на фестивале российского кино, два дня подряд [в зрительном зале] полностью был аншлаг, народ смотрел даже стоя. Команды, которые участвовали в фильме, приезжали с семьями и много позитивного рассказывали про фильмы. Я думаю, нужно больше рекламировать, продвигать российские фильмы в Индии. Здесь обязательно будут люди, которые захотят посмотреть» — сказал Алам.