Стало известно о провале кинопроектов принца Гарри и Меган Маркл

Кинопроекты принца Гарри и Меган Маркл для Netflix стали провалом
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган МарклИсточник: Rex / Fotodom.ru

Принц Гарри и Меган Маркл не смогли успешно реализовать ни один из своих кинопроектов. Об этом сообщает Page Six.

Стало известно о провале сразу двух проектов принца и его жены, которые находятся в разработке на стриминговом гиганте Netflix. Почти за три года работы над экранизацией бестселлера Кэрли Форчун «Встреть меня у озера», где Гарри и Меган выступили продюсерами, у картины так и не появилось ни режиссера, ни актерского состава. В подвешенном состоянии находится и адаптация книги Жасмин Гильори «Свидание на свадьбу». Голливудские источники называют трехлетний срок для подобных фильмов знаком провала.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц ГарриИсточник: Legion-Media.ru

Даже новый документальный фильм принца Гарри и Меган Маркл «Королева печенья», получивший хорошие отзывы на фестивале Sundance, до сих пор не куплен ни одним дистрибьютором. Кулинарное шоу Меган «С любовью, Меган» также закрыли после второго сезона из-за падающих рейтингов. На этом фоне будущее их эксклюзивного контракта со стримингом, по которому они получают многомиллионные отчисления, остается под вопросом. Представители пары, однако, уверяют, что отношения с Netflix остаются «позитивными и конструктивными».

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл объявили о масштабном королевском туре.