Стало известно о провале кинопроектов принца Гарри и Меган Маркл

Стало известно о провале сразу двух проектов принца и его жены, которые находятся в разработке на стриминговом гиганте Netflix. Почти за три года работы над экранизацией бестселлера Кэрли Форчун «Встреть меня у озера», где Гарри и Меган выступили продюсерами, у картины так и не появилось ни режиссера, ни актерского состава. В подвешенном состоянии находится и адаптация книги Жасмин Гильори «Свидание на свадьбу». Голливудские источники называют трехлетний срок для подобных фильмов знаком провала.