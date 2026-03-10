«Привет, я Лиза Боярская, нахожусь в своем родном городе Санкт-Петербурге. Сегодня я вместе с фондом “Дари еду”. Мы ходим к прекрасным нашим петербуржцам и разносим продуктовые наборы. Я давно слежу за этим фондом, причем я сама про него узнала, сама подписалась, потому что мне очень близко то, что ребята делают», — рассказала звезда.