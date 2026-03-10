Елизавета Боярская приняла участие в благотворительной праздничной акции фонда «Дари еду». Актриса вместе с членами организации накануне 8 Марта развезла продуктовые наборы жителям ее родного Санкт-Петербурга, которые в этом нуждаются.
«Привет, я Лиза Боярская, нахожусь в своем родном городе Санкт-Петербурге. Сегодня я вместе с фондом “Дари еду”. Мы ходим к прекрасным нашим петербуржцам и разносим продуктовые наборы. Я давно слежу за этим фондом, причем я сама про него узнала, сама подписалась, потому что мне очень близко то, что ребята делают», — рассказала звезда.
Она призналась, что давно мечтала вместе с фондом сделать доброе дело. По словам звезды сериала «Тоннель», подопечным благотворительной организации нужны не только продукты, но также общение, помощь и внимание. Актриса пообещала пригласить всех желающих на спектакли со своим участием.
«Было много разговоров, объятий, очень теплых встреч. И столько светлых, сильных людей… Людей, которым необходима не только поддержка, но и возможность почувствовать внимание и заботу. К 8 Марта фонд подготовил праздничные продуктовые наборы для своих подопечных. Я очень рада быть частью этой истории и от всего сердца благодарю каждого, кто поддерживает такие инициативы — переводом, делом или просто добрым словом», — заключила актриса.
Боярская надеется, что после просмотра ролика, который она разместила в своих соцсетях, многим захочется тоже помогать людям, дарить добро и ощущение того, что они не одни.
