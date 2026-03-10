Умерла оператор мультфильма «В синем море, в белой пене» Алиса Кюрдиан

В Ереване скончалась оператор Алиса Кюрдиан, чьи работы легли в основу всей истории рисованной армянской анимации. Об ее смерти сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем Telegram-канале.
Кюрдиан участвовала в создании практически всех рисованных мультфильмов студии «Арменфильм» — от самого первого, «Капля меда», до последних работ начала 2000-х. Она была постоянным соавтором знаменитого режиссера Роберта Саакянца, сняв такие ленты, как «Скрипка в джунглях», «Тигры полосатые», «Лисья книга», «Храбрый Назар», «Гранатовая роща», «В синем море, в белой пене» и многие другие. Всего около ста мультфильмов прошли через ее руки.
«Ее любили, уважали, побаивались. А она обожала свою работу. Больше всех радовалась встречам с Робертом Саакянцем», — вспоминает Капков.
Он рассказал, что Алиса Кюрдиан вышла на пенсию в 60 лет, когда студия уже практически прекратила существование. В последние годы она редко покидала дом, но оставалась в центре событий, ежедневно звонила друзьям и родным, освоила интернет и внимательно следила за жизнью вокруг.