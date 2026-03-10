Умерла оператор мультфильма «В синем море, в белой пене» Алиса Кюрдиан

Кюрдиан участвовала в создании практически всех рисованных мультфильмов студии «Арменфильм» — от самого первого, «Капля меда», до последних работ начала 2000-х. Она была постоянным соавтором знаменитого режиссера Роберта Саакянца, сняв такие ленты, как «Скрипка в джунглях», «Тигры полосатые», «Лисья книга», «Храбрый Назар», «Гранатовая роща», «В синем море, в белой пене» и многие другие. Всего около ста мультфильмов прошли через ее руки.