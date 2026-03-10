Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поделились кадрами с дня рождения сына

Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поделились кадрами с дня рождения общего сына. Федору исполнилось 10 лет. Супруги опубликовали домашние фото с праздника в соцсетях.
«Я уже 10 лет очень счастливая мама», — написала артистка.
Старшие дети Цыганова пришли поздравить именинника с днем рождения. Четверо сыновей и три дочери актера от коллеги Ирины Леоновой занимались творчеством вместе с единокровным братом. Снигирь сняла этот момент на фото.
