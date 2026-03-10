Ричмонд
«Необыкновенные»: Алферова растрогала поклонников кадрами со 104-летней бабушкой

Актриса вместе с бабушкой поздравила поклонниц с 8 Марта

Ксения Алферова в личном блоге разместила новое видео со своей бабушкой Ксенией Архиповной. Актриса навестила родственницу и поздравила ее с Международным женским днем. Алферова подарила бабушке букет с весенними цветами — тюльпанами и мимозой.

Ксения Алферова с бабушкой, фото: соцсети
Актриса попросила, чтобы Ксения Архиповна поздравила всех женщин с праздником. Она также отметила, что для ее родственницы это уже 104-е 8 Марта.

«Поздравляю всех с 8 Марта! Чтобы вы, девочки мои, жили счастливо и только в достатке. Чтобы все вас уважали. И вы всех уважали и всех поздравляли. Спасибо вам большое за ваше прибытие, за вас…» — высказалась Алферова-старшая.

Поклонники признались, что восхищаются Ксенией Архиповной, ее добротой, мудростью и жизнелюбием.

Бабушка Ксении Алферовой, фото: соцсети
«Какая же у вас удивительная бабушка! В 104 года выглядеть настолько элегантно и благородно — это дар свыше и огромная внутренняя сила. Смотрю на нее и понимаю, что истинная красота не стареет, она просто становится одухотворенной. 104 года — это целая эпоха, а она все так же прекрасна», «Бабуля ваша — красавица! Здоровья и долгих лет жизни», «Бабушка, живи! На радость внукам и правнукам», «Спасибо за теплое поздравление. И вас с праздником весны! Здоровья всем», «Спасибо, Ксюша, вы необыкновенные женщины», «Все три женщины этой семьи потрясающе красивые. Счастья вам», «Самая красивая и добрая бабуля».

Ранее Алферова после развода с Бероевым показала их повзрослевшую дочь. 