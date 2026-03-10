Президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил народного артиста республики Владимира Гостюхина с 80-летним юбилеем. Поздравление было опубликовано на официальном сайте главы государства в день рождения актера — 10 марта. Пресс-служба Лукашенко отметила выдающийся вклад мастера в белорусскую культуру.
В обращении президент подчеркнул, что Гостюхин создает незабываемые образы мужественных героев, близких белорусскому зрителю.
"Вы по праву принадлежите к плеяде великих мастеров экрана и сцены, — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы президента Республики Беларусь.
Лукашенко выделил высочайшее актерское мастерство и неиссякаемую энергию юбиляра, выразив уверенность, что его талант еще долгие годы будет вдохновлять новые поколения деятелей искусства. Главе государства пожелал артисту крепкого здоровья, бодрости духа и мира.
Владимир Гостюхин родился в 1946 году в Свердловске. На счету артиста — более 100 ролей, включая такие культовые картины как «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Старшина», «Урга: Территория любви» Никиты Михалкова, «Охота на лис» Вадима Абдрашитова, сериал «Дальнобойщики» и другие.
Является заслуженным артистом РСФСР (1982), народным артистом Беларуси (1996), лауреатом Госпремии СССР.