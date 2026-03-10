Владимир Гостюхин родился в 1946 году в Свердловске. На счету артиста — более 100 ролей, включая такие культовые картины как «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Старшина», «Урга: Территория любви» Никиты Михалкова, «Охота на лис» Вадима Абдрашитова, сериал «Дальнобойщики» и другие.