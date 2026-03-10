Олег Меньшиков опубликовал редкое фото с женой, которая моложе его на 23 года

Народный артист России Олег Меньшиков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с женой, которая моложе его на 23 года. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супруги позировали в ресторане во время обеда с друзьями. Актер отметил, что их снимал бизнесмен Михаил Куснирович.
Актриса Анастасия Чернова (в девичестве. — «Газета.Ru») в 2005 году вышла замуж за режиссера. Она познакомилась с Меньшиковым в День всех влюбленных на концерте Михаила Жванецкого, оказавшись в одной компании.
По словам артистки, будущий супруг удивил ее не совсем адекватным поведением. Актер начал есть лепестки роз, которые она приготовила в подарок для юмориста. А после концерта попросил у нее номер телефона, чего Чернова никак не ожидала.
Ранее Олег Меньшиков раскрыл отношение к гороскопам.