Олег Меньшиков опубликовал редкое фото с женой, которая моложе его на 23 года

Актер Олег Меньшиков показал фото с супругой Анастасией
Олег Меньшиков
Олег МеньшиковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Олег Меньшиков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с женой, которая моложе его на 23 года. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супруги позировали в ресторане во время обеда с друзьями. Актер отметил, что их снимал бизнесмен Михаил Куснирович.

Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети
Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети

Актриса Анастасия Чернова (в девичестве. — «Газета.Ru») в 2005 году вышла замуж за режиссера. Она познакомилась с Меньшиковым в День всех влюбленных на концерте Михаила Жванецкого, оказавшись в одной компании.

По словам артистки, будущий супруг удивил ее не совсем адекватным поведением. Актер начал есть лепестки роз, которые она приготовила в подарок для юмориста. А после концерта попросил у нее номер телефона, чего Чернова никак не ожидала.

Ранее Олег Меньшиков раскрыл отношение к гороскопам.