Зепюр Прилучная-Брутян в 2023 году родила сына Микаэля от своего мужа Павла Прилучного. Актриса спокойно поставила свою карьеру на паузу и посвятила себя ребенку и семье.
Она призналась, что ей понравилось быть в декрете. Однако в ближайшее время 30-летняя артистка планирует вернуться к работе в кино. В интервью Лауре Джугелии она призналась, что у нее нет ограничений в съемках, потому что всегда можно взять дублера для отдельных сцен.
По словам звезды комедии «Неприличные гости», она не будет сниматься в откровенных эпизодах, потому что стесняется этого. К тому же Прилучная-Брутян воспитана в строгих традициях, и ее родные не одобрили бы ее участия в откровенных сценах.
«Я признаюсь честно, что я стесняюсь обнаженных сцен. Мне как-то некомфортно. У нас вот был проект “В клетке”, второй сезон. Там у меня была дублерша. Когда я ее со стороны увидела, я даже специально ее сняла для родственников, чтобы они знали, что это не я… Если есть возможность, то, конечно, мы найдем дублера», — высказалась актриса.
Напомним, Павел Прилучный познакомился с ней именно во время работы над сериалом «В клетке». Он признавался, что после развода с Агатой Муцениеце не планировал снова жениться, но, увидев Зепюр, понял, что не может ее упустить.
Звезды расписались в мае 2022 года, а в августе сыграли роскошную свадьбу. В апреле 2023-го у пары родился сын Микаэль.
