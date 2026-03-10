Ричмонд
Квентин Тарантино обвинил актрису в хайпе на его имени из-за слов о расизме

Режиссер Тарантино назвал неуважением обвинения актрисы Аркетт в расизме
Квентин Тарантино
Квентин ТарантиноИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Квентин Тарантино ответил актрисе Розанне Аркетт, которая обвинила его в расизме. Его слова передает Independent.

В интервью журналу The Times Аркетт похвалила «Криминальное чтиво» Тарантино, в котором снялась сама. Однако, по ее мнению, в фильме можно было обойтись без слов на букву «Н».

«Я не могу смириться с тем, что Тарантино получил карт-бланш (на использование оскорблений). Это не искусство, это просто расизм и жуть», — заявила актриса.

В своем ответе Аркетт Тарантино намекнул, что артистка хочет нарастить популярность за счет его имени.

Розанна Аркетт
Розанна АркеттИсточник: Legion-Media.ru

«Дорогая Розанна, надеюсь, ты получила достаточно внимания от 132 различных СМИ, которые написали твое имя и опубликовали твою фотографию. Проявление неуважения ко мне и к фильму стоило всего этого? Учитывая, что ты, помнится, была от него (фильма) в восторге», — возмутился кинематографист.

Артист обвинил Аркетт в отсутствии вкуса и чести.

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино поставит спектакль по своей пьесе в Лондоне.