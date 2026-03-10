Ричмонд
Ирина Горбачева рассказала, как выстраивает здоровые отношения с телом

Актриса обратилась за помощью к врачам, чтобы похудеть
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

Актриса Ирина Горбачева поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подробностями своего непростого похудения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда призналась, что обратилась за помощью к врачам. Артистка рассказала, как постепенно меняет свои привычки, чтобы выстроить здоровые отношения с едой и телом.

«C декабря занимаюсь своим телом. Я поняла, что нужна помощь. Обратилась к нутрициологу, гинекологу и эндокринологу. Я живу в состоянии менопаузы с 23 лет. Это другой метаболизм, вымывание кальция, остеопороз. А когда работаешь над спектаклями и постоянно в движении, лишние 13 кг физически сказываются на суставах. Это уже не про внешний вид. Я подключила спорт, налаживаю питание и слежу за режимом сна. Также в моей схеме появился препарат Седжаро по рецепту врача, как помощь в контроле аппетита. Параллельно с нутрициологом мы убрали сладкое, молочку, глютен. Для меня до сих пор это очень непростая история, иногда ощущается почти как ломка. Но постепенно становится легче», — отметила она.

Ирина Горбачева / фото: соцсети
Ирина Горбачева / фото: соцсети

Знаменитость объяснила, что расстройство пищевого поведения у нее сформировалось в детстве. По словам актрисы, ее заставляли доедать все во время приемов пищи. И в дальнейшем эта привычка привела к регулярному перееданию.

Ранее Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной.