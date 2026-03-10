Ричмонд
На Украине высказались о России на Венецианском кинофестивале

Министр культуры Украины Бережная: Венеция осталась важной площадкой для нас
ВенецияИсточник: Legion-Media.ru

Министр культуры Украины Татьяна Бережная высказалась об отношении к присутствию России на Венецианском кинофестивале. Ее слова передает украинский «Интерфакс».

По мнению чиновника, независимо от того, останется ли РФ на биеннале, для украинских властей это важная площадка для демонстрации своего «политического сигнала».

«Украина готовит мощный павильон "Гарантии безопасности", поэтому для нас Венеция является важной площадкой, чтобы продемонстрировать этот сигнал», — сказала Бережная.

Ранее Михаил Швыдкой призвал Россию к участию в Венецианской биеннале.