К столетию Зацепина создадут инсталляцию, вдохновленную «Тайной третьей планеты»

Проект покажут на выставке-фестивале «Таврида. Арт»
Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»
Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» и мультимедийный проект Sonicology представят масштабную звуковую инсталляцию, посвященную 100-летию композитора Александра Зацепина. Проект покажут на выставке-фестивале «Таврида. Арт», который пройдет с 7 по 9 августа 2026 года. Об сообщили ТАСС в пресс-службе.

Народному артисту России композитору Зацепину 10 марта исполнилось 100 лет.

«Проект по созданию инновационных мультимедийных скульптур Sonicology и киностудия “Союзмультфильм” представят звуковую инсталляцию, посвященную 100-летию легендарного композитора Александра Зацепина. Музыкальная интерактивная скульптура вдохновлена культовым мультфильмом “Тайна третьей планеты”, композиции к которой создал Александр Зацепин», — говорится в сообщении.

Об инсталляции

Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»
Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты»

Центральным элементом инсталляции станет зеркальный цветок с led-экраном, встроенным компьютером, аудиоколонкой и камерой машинного зрения. При приближении зрителя объект будет менять цвет, на экране появится анимация, а также прозвучат фрагменты саундтрека из мультфильма. Интерактивность скульптуры будет зависеть от действий посетителей.

Художественная концепция проекта принадлежит медиа-художнику Тарасу Машталиру. По его словам, основой образа стали «инопланетные зеркальные цветы», способные фиксировать прошлое.

«Основная цель проекта — не только отдать дань композитору как новатору отечественной музыки, но и актуализировать его наследие для будущих поколений. Мы хотим, чтобы музыка Зацепина вдохновляла молодых авторов и служила мостом между культурным наследием и современными технологиями», — отметил он.

Александр Зацепин
Александр ЗацепинИсточник: Legion-Media.ru

Как подчеркнула председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, музыка Зацепина давно стала частью культурного кода нескольких поколений.

«Мультфильм “Тайна третьей планеты” по своему звуковому и визуальному ряду во многом опередил время. В сочетании с современным искусством образы из этой ленты получают новое прочтение и открывают мир Александра Зацепина для молодежи», — сказала она.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.