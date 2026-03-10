Павел Прилучный дал большое откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором впервые подробно рассказал о семейной жизни с Агатой Муцениеце, их сложном разводе и о том, как приходил в себя после расставания с ней. По словам актера, бывшая жена в 2020 году обвинила его в домашнем насилии, после чего от него отвернулись многие друзья и знакомые.
Он вспомнил, как после публичных высказываний Муцениеце столкнулся с хейтом. Звезда сериала «Жизнь по вызову» не скрывает, что тогда замкнулся в себе и стал злоупотреблять алкоголем.
Прилучный признался: он понял, что оказался на дне, когда проснулся на полу практически обнаженным. 38-летний актер вспомнил, что рядом с ним была только его собака, двери в доме были настежь открыты, а вокруг — грязь.
Артист откровенно рассказал, что тогда даже хотел свести счеты с жизнью из-за «мощного буллинга» в свой адрес.
«Просто грязно, дома ужасно, потому что, естественно, я не убирался сам. Окурки на полу лежат. Я смотрю на это все и думаю: “Все… Дальше уже днище”. Я хотел и руки на себя наложить… Чего только не было, потому что настолько мощного буллинга в своей жизни я не испытывал никогда», — высказался актер в беседе с Лаурой Джугелией.
Прилучный добавил, что ему было больно из-за того, что друзья отвернулись и осудили его, хотя знали, что он не способен на то, в чем его публично обвиняли. Артиста поддержали только два близких друга и мама. Они стали помогать звезде «Мажора» выходить из этого состояния.
С одним из своих друзей Прилучный начал активно заниматься спортом и творчеством. Позже он также обратился к специалистам, чтобы пройти детокс после злоупотребления алкоголем. В итоге актер постепенно стал возвращаться к прежней жизни.
