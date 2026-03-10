В параллельном Сказочном мире Горшок возвращается к Вдове и затем приводит спасенную Принцессу к Королю, который намерен выдать ее замуж за уродливого Карла Безноготного. Во время свадьбы Принцесса колеблется с ответом, и Горшок, воспользовавшись моментом, смело бросается на Карла, рискуя быть пронзенным сотнями стрел. Спасение приходит в лице Ведьмы, остановившей время. В финале Князь с Принцессой и Горшок с Вдовой уезжают в закат, а на экране появляется цитата самого Горшенева: «Я хочу жить в сказке», которая словно подводит итог всему сезону — сочетанию реальной драмы и фантазийного мира, которым наполнена история группы.