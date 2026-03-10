Режиссер Михаил Расходников так сформулировал главную идею картины: к животным нужно относиться так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились люди и животные. Постановщик добавил, что главный герой — разочаровавшийся в людях социофоб, который жизнь положил на лечение всегда искренних и честных животных. Но он изменится благодаря чистому и доброму сердцу ребенка.