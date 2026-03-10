Ричмонд
Что известно о фильме «Доктор Гаф»: дата выхода, главные герои, история

Картина обещает стать настоящим подарком для зрителей всех возрастов: здесь и говорящие животные, и опасные приключения, и важные уроки доброты. Рассказываем, когда фильм «Доктор Гаф» выйдет на экраны и все, что известно о проекте на сегодняшний день
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Доктор Гаф
Кадр из фильма «Доктор Гаф»

Режиссером семейной комедии «Доктор Гаф» выступил Михаил Расходников, известный по работе над сериалом «Шеф» и фильмом «Дух Байкала». Главную роль исполнил Сергей Гармаш, для которого этот проект стал возможностью пообщаться с необычными партнерами по съемочной площадке — альпаками, вороном и множеством собак. Компанию ему составили Ирина Розанова, Алиса Руденко и другие известные актеры. В статье рассказываем, когда выйдет фильм и другие подробности о проекте.

Когда выйдет фильм «Доктор Гаф»

Премьера фильма «Доктор Гаф» в российских кинотеатрах состоится 19 марта 2026 года. Прокатчиком картины выступает компания «Централ Партнершип». Возрастные ограничения — 6+, так что фильм отлично подойдет для семейного просмотра. Хронометраж ленты составит 1 час 50 минут.

Где и как проходили съемки фильма «Доктор Гаф» 

Кадр из фильма Доктор Гаф
Кадр из фильма «Доктор Гаф»

Съемки комедийно-приключенческого фильма стартовали в Москве в августе 2025 года. Производством занималась кинокомпания «Инфинити Контент» при поддержке телеканалов СТС и «Россия».

Для Сергея Гармаша работа над картиной стала особенным опытом: актеру пришлось выстраивать коммуникацию с самыми разными животными. По его словам, фильм станет напоминанием о том, что стоит проявлять заботу к каждому существу — от мала до велика.

Юная Алиса Руденко добавила, что этот фильм — «про доверие, про любовь, про заботу и про веру в то, что все получится, что все можно исправить». 

Кто снимается в фильме «Доктор Гаф»

Сергей Гармаш в фильме Доктор Гаф
Сергей Гармаш в фильме «Доктор Гаф»

Создатели фильма собрали звездный актерский состав. Главные роли исполнили:

  • Сергей Гармаш — Доктор Гаф, нелюдимый ветеринар с даром понимать животных; 

  • Алиса Руденко — девочка Марина, которая сбегает из дома, чтобы спасти свою собаку; 

  • Павел Рассомахин — папа Марины;

  • Ирина Розанова — Лапкина; 

  • Борис Хвошнянский — Брамлей; 

  • Ольга Медынич — Екатерина.

Также в фильме приняли участие Ирина Безряднова, Андрей Пынзару, Александр Аверин, Дмитрий Блохин, Юрий Кузнецов и другие актеры.

О чем будет фильм «Доктор Гаф»

Кадр из фильма Доктор Гаф
Кадр из фильма «Доктор Гаф»

У маленькой Марины горе — тяжело заболела ее любимая собака Тайа. Питомец не ест и не пьет уже две недели, и девочка отчаянно ищет способ помочь единственному настоящему другу. Ходят слухи о таинственном ветеринаре Докторе Гафе, который творит удивительные вещи и спасает даже смертельно больных животных.

Марина решается на отчаянный шаг — она убегает из дома и вместе с Тайей отправляется на поиски легендарного врача. Гаф оказывается ветеринаром-отшельником с удивительным даром: он умеет разговаривать с животными. Ему удается вылечить Тайю, но радость длится недолго: ночью собаку похищают вместе с другими обитателями приюта доктора Гафа.

За похищением стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом опасном приключении им помогают самые разные животные.

Интересные факты о фильме «Доктор Гаф»

Кадр из фильма Доктор Гаф
Кадр из фильма «Доктор Гаф»

Режиссер Михаил Расходников так сформулировал главную идею картины: к животным нужно относиться так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились люди и животные. Постановщик добавил, что главный герой — разочаровавшийся в людях социофоб, который жизнь положил на лечение всегда искренних и честных животных. Но он изменится благодаря чистому и доброму сердцу ребенка. 

Еще несколько интересных моментов, связанных с фильмом:

  • Сергей Гармаш описал своего персонажа как непризнанного гения, немного угрюмого и неловкого в общении с людьми, но очень эмпатичного к животным.
  • Ирина Розанова, сыгравшая Лапкину, считает, что «Доктор Гаф» — это кино о том, как важно бороться за тех, кто не может защитить себя. 
  • Сценарий написали Александр Бережной и Максим Казанцев, оператором выступил Антон Дроздов-Счастливцев, а художником-постановщиком — Данила Коликов. Продюсирует картину Георгий Малков. 