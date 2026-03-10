Режиссером семейной комедии «Доктор Гаф» выступил Михаил Расходников, известный по работе над сериалом «Шеф» и фильмом «Дух Байкала». Главную роль исполнил Сергей Гармаш, для которого этот проект стал возможностью пообщаться с необычными партнерами по съемочной площадке — альпаками, вороном и множеством собак. Компанию ему составили Ирина Розанова, Алиса Руденко и другие известные актеры. В статье рассказываем, когда выйдет фильм и другие подробности о проекте.
Когда выйдет фильм «Доктор Гаф»
Премьера фильма «Доктор Гаф» в российских кинотеатрах состоится 19 марта 2026 года. Прокатчиком картины выступает компания «Централ Партнершип». Возрастные ограничения — 6+, так что фильм отлично подойдет для семейного просмотра. Хронометраж ленты составит 1 час 50 минут.
Где и как проходили съемки фильма «Доктор Гаф»
Съемки комедийно-приключенческого фильма стартовали в Москве в августе 2025 года. Производством занималась кинокомпания «Инфинити Контент» при поддержке телеканалов СТС и «Россия».
Для Сергея Гармаша работа над картиной стала особенным опытом: актеру пришлось выстраивать коммуникацию с самыми разными животными. По его словам, фильм станет напоминанием о том, что стоит проявлять заботу к каждому существу — от мала до велика.
Юная Алиса Руденко добавила, что этот фильм — «про доверие, про любовь, про заботу и про веру в то, что все получится, что все можно исправить».
Кто снимается в фильме «Доктор Гаф»
Создатели фильма собрали звездный актерский состав. Главные роли исполнили:
Сергей Гармаш — Доктор Гаф, нелюдимый ветеринар с даром понимать животных;
Алиса Руденко — девочка Марина, которая сбегает из дома, чтобы спасти свою собаку;
Павел Рассомахин — папа Марины;
Ирина Розанова — Лапкина;
Борис Хвошнянский — Брамлей;
Ольга Медынич — Екатерина.
Также в фильме приняли участие Ирина Безряднова, Андрей Пынзару, Александр Аверин, Дмитрий Блохин, Юрий Кузнецов и другие актеры.
О чем будет фильм «Доктор Гаф»
У маленькой Марины горе — тяжело заболела ее любимая собака Тайа. Питомец не ест и не пьет уже две недели, и девочка отчаянно ищет способ помочь единственному настоящему другу. Ходят слухи о таинственном ветеринаре Докторе Гафе, который творит удивительные вещи и спасает даже смертельно больных животных.
Марина решается на отчаянный шаг — она убегает из дома и вместе с Тайей отправляется на поиски легендарного врача. Гаф оказывается ветеринаром-отшельником с удивительным даром: он умеет разговаривать с животными. Ему удается вылечить Тайю, но радость длится недолго: ночью собаку похищают вместе с другими обитателями приюта доктора Гафа.
За похищением стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом опасном приключении им помогают самые разные животные.
Интересные факты о фильме «Доктор Гаф»
Режиссер Михаил Расходников так сформулировал главную идею картины: к животным нужно относиться так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились люди и животные. Постановщик добавил, что главный герой — разочаровавшийся в людях социофоб, который жизнь положил на лечение всегда искренних и честных животных. Но он изменится благодаря чистому и доброму сердцу ребенка.
Еще несколько интересных моментов, связанных с фильмом:
- Сергей Гармаш описал своего персонажа как непризнанного гения, немного угрюмого и неловкого в общении с людьми, но очень эмпатичного к животным.
- Ирина Розанова, сыгравшая Лапкину, считает, что «Доктор Гаф» — это кино о том, как важно бороться за тех, кто не может защитить себя.
- Сценарий написали Александр Бережной и Максим Казанцев, оператором выступил Антон Дроздов-Счастливцев, а художником-постановщиком — Данила Коликов. Продюсирует картину Георгий Малков.