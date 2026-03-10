Худсовет требовал на роль Алисы Постик более молодую актрису, а Сурикова настаивала на Чиаурели. Ситуация осложнялась тем, что у Софико была премьера в Тбилиси, и она не могла приехать в Москву на пробы. Режиссер летела в Грузию, но вместо проб попала на затяжное застолье. Только в аэропорту, уже перед вылетом, оператор развел руками: «Темно. Да и фотографировать я не умею». Если бы не календарное фото, мы бы, возможно, никогда не увидели эту гениальную Алису.

Поскольку речь актеров записывали напрямую, на площадке требовалась абсолютная тишина. Любой шорох за стеной павильона, случайный кашель или скрип стула — и дубль шел насмарку. Актерам приходилось проявлять чудеса концентрации, а звукорежиссерам — работать с предельным вниманием.

Сцена драки де Шаранса и Максимэна потребовала нескольких дублей. По замыслу, Ярмольник должен был влететь лицом в стенку и повернуться в камеру, держа в зубах розетку с горящим шнуром. Каскадер Виктор Иванов пыталася скомандовать точный момент, но заикался. В итоге сигнал дала Сурикова — и трюк удался. А вот живую рыбу во рту Ярмольник наотрез отказался держать — тогда это сделал Абдулов, доказав, что он настоящий «каскадер» без страха и упрека.