Ироничный детектив Аллы Суриковой, основанный на пьесе Робера Тома, покорил зрителей искрометным юмором, блестящим актерским ансамблем и неповторимой атмосферой французского уюта, созданной в павильонах «Мосфильма». Это запутанная история об убийстве в нотариальной конторе мэтра Роше, где каждый подозреваемый хранит свои тайны и плетет интриги, а единственный человек, способный распутать дело — болтливая секретарша Алиса Постик. В статье рассказываем, как снимали фильм «Ищите женщину», который до сих пор остается эталоном интеллектуальной комедии.
Особенности съемочного процесса
Режиссер Алла Сурикова, известная своим требовательным подходом к деталям, создавала фильм в непростых условиях: нужно было воссоздать французский колорит, не покидая пределов Москвы, и собрать актерский состав, способный передать неповторимый шарм парижской жизни. Каждая особенность съемочного процесса заслуживает отдельного внимания.
Кастинг: главные роли и неожиданные решения
Подбор актеров превратился в настоящий детектив. На роль инспектора Грандена прочили Михаила Ульянова, но он ушел в драму «Без свидетелей» к Никите Михалкову. Тогда Сурикова предложила роль Армену Джигарханяну, но коллеги резонно заметили: с его пронизывающим взглядом инспектор раскроет дело за пять минут, и Алисе останется только чай разливать. В итоге по рекомендации оператора Михаила Аграновича Грандена сыграл Леонид Куравлев — и оказался идеальным «копом-тугодумом».
С Софико Чиаурели вышла отдельная история. Сурикова сразу решила, что Алису Постик сыграет именно она, хотя худсовет требовал актрису помоложе. Режиссер полетела в Тбилиси на пробы, попала в гостеприимный дом Чиаурели и четыре дня не вставала из-за стола. О пробах вспомнили только в аэропорту, когда было уже темно. Тогда Сурикова пошла на хитрость: взяла старое фото актрисы из календаря, пересняла его и подсунула худсовету как пробу. Комиссия утвердила.
Работа в павильоне: создавая Париж на «Мосфильме»
Нотариальную контору мэтра Роше полностью построили в павильоне «Мосфильма». Это не только экономило бюджет, но и позволяло тщательно контролировать свет и звук. Кстати, звук записывали напрямую, без последующей озвучки — требовалась абсолютная тишина на площадке. В итоге переснимать пришлось минимум дублей.
Единственный кадр с парижским пейзажем, который мелькает в фильме, — это любительская съемка Георгия Данелии из окна автомобиля во время его поездки во Францию. А вот все французские адреса, газеты и журналы — настоящие: их любезно предоставили в посольстве Франции. Там же одолжили канцелярию и фуражку для полицейского Максимэна.
Актерские дуэли и импровизации
Александр Абдулов, игравший красавчика Робера де Шаранса, был занят сразу в трех проектах, но умудрялся не только вовремя приходить на площадку, но и подкалывать коллег. Людмилу Дмитриеву (Сюзанна Бриссар) он дразнил: «О! МХАТ переигрывает!» Но после премьеры Абдулов признался, что актриса была великолепна.
На роль Максимэна пробовался Семен Фарада, но Сурикова решила сделать полицейского моложе и по рекомендации Абдулова взяла Леонида Ярмольника. Дуэт Абдулов — Ярмольник в сцене драки получился настолько органичным, что зрители до сих пор спорят, кто из них кого «победил».
Когда проходили съемки фильма «Ищите женщину»
Производственный период картины пришелся на 1982 год. Основная часть съемок проходила в павильонах «Мосфильма», что позволило уложиться в относительно сжатые сроки — около трех месяцев. Работа шла интенсивно, так как фильм планировали к новогоднему эфиру 1983 года. Точные даты начала и завершения съемок в архивах не сохранились, но известно, что к осени 1982 года картина была готова и сдана худсовету. Кстати, черновой монтаж поначалу раскритиковали: говорили, что скучно, Чиаурели не тянет, а Абдулов — это полный провал. Сурикова молча доработала фильм — и после премьеры те же критики говорили, что фильм — шедевр.
Бюджет съемок фильма «Ищите женщину»
Точная смета фильма, как и в случае с большинством советских картин, не разглашалась публично. Можно предположить, что бюджет был скромным, особенно учитывая, что практически все съемки проходили в одном павильоне. Основные расходы пришлись на строительство декораций нотариальной конторы, костюмы (кстати, стильные наряды героев шили специально для фильма), а также на гонорары актеров, которые в СССР были фиксированными. Некоторую экономию дало использование реквизита из французского посольства — канцелярия, фуражка, газеты были предоставлены бесплатно. Главным «бюджетным» вкладом стала находчивость Суриковой с фотопробами Чиаурели — благодаря этому трюку не пришлось тратиться на повторные пробы и командировки.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Создатели «Ищите женщину» столкнулись с целым рядом препятствий — от цензурных придирок до технических накладок и актерских амбиций.
Худсовет требовал на роль Алисы Постик более молодую актрису, а Сурикова настаивала на Чиаурели. Ситуация осложнялась тем, что у Софико была премьера в Тбилиси, и она не могла приехать в Москву на пробы. Режиссер летела в Грузию, но вместо проб попала на затяжное застолье. Только в аэропорту, уже перед вылетом, оператор развел руками: «Темно. Да и фотографировать я не умею». Если бы не календарное фото, мы бы, возможно, никогда не увидели эту гениальную Алису.
Поскольку речь актеров записывали напрямую, на площадке требовалась абсолютная тишина. Любой шорох за стеной павильона, случайный кашель или скрип стула — и дубль шел насмарку. Актерам приходилось проявлять чудеса концентрации, а звукорежиссерам — работать с предельным вниманием.
Сцена драки де Шаранса и Максимэна потребовала нескольких дублей. По замыслу, Ярмольник должен был влететь лицом в стенку и повернуться в камеру, держа в зубах розетку с горящим шнуром. Каскадер Виктор Иванов пыталася скомандовать точный момент, но заикался. В итоге сигнал дала Сурикова — и трюк удался. А вот живую рыбу во рту Ярмольник наотрез отказался держать — тогда это сделал Абдулов, доказав, что он настоящий «каскадер» без страха и упрека.
Спустя несколько лет после выхода фильма Сурикова оказалась в Париже и решила встретиться с Робером Тома. Она взяла с собой кассету, чтобы показать комедию, но драматург даже не стал ее смотреть. Его интересовали только деньги за использование материала. «Очень он меня разозлил», — вспоминала режиссер. И только позже выяснилось, что сам Тома позаимствовал сюжет у англичанина Джека Поплуэлла. Ирония судьбы: детективная история обернулась настоящим детективом с авторскими правами.
Кто сыграл в фильме «Ищите женщину»
Актерский ансамбль «Ищите женщину» — случай идеального попадания в образ. Каждый персонаж получился живым, объемным и запоминающимся.
Софико Чиаурели (Алиса Постик) — сердце и мозг фильма. Эксцентричная, болтливая, но невероятно проницательная секретарша, которая раскрывает убийство быстрее официальной полиции. Актриса создала образ, который невозможно забыть: ее интонации, жесты, манера говорить «Ах, месье Гранден!» стали эталоном.
Леонид Куравлев (инспектор Анри Гранден) — брутальный, но не слишком сообразительный полицейский, который сначала не верит Алисе, а потом вынужден признать ее правоту. Куравлев сыграл своего героя с тонкой иронией, сделав его одновременно смешным и обаятельным.
Александр Абдулов (Робер де Шаранс) — красавец-ловелас, который оказывается замешан в темных делах. Абдулов, как всегда, харизматичен и загадочен. Его герой балансирует между обаянием и подозрительностью.
Леонид Ярмольник (Максимэн) — молодой полицейский, помощник Грандена. Роль сделала Ярмольника узнаваемым, а его дуэт с Абдуловым в сцене драки вошел в золотой фонд советской комедии.
Людмила Дмитриева (Сюзанна Бриссар) — чопорная секретарша, влюбленная в Робера. Дмитриева создала образ трогательный и смешной одновременно. Ее фирменное «О!» зрители помнят до сих пор.
Елена Укращенок (Виржиния Ренуар) — эффектная машинистка, чьи фразы («Я не работаю, я просто здесь сижу») разлетелись на цитаты. К сожалению, эта роль осталась едва ли не единственной яркой работой актрисы — позже она вышла замуж за драматурга Эдварда Радзинского и оставила кино.
Сергей Юрский (мэтр Роше) — нотариус, вокруг убийства которого закручен сюжет. Юрский создал образ солидный и чуть комичный.
Также в фильме снялись Нина Тер-Осипян, Сергей Проханов, Владимир Басов и Елена Соловей.
Интересные факты о фильме «Ищите женщину»
За время существования фильм фильм не только стал культовым, но и оброс своими легендами.
Пьеса Робера Тома, по которой снят фильм, была адаптацией британской пьесы Джека Поплуэлла «Миссис Пайпер ведет следствие». Тома написал свою версию специально для ведущих популярного радио-шоу Sur le banc — Джейн Сурзы (62 года) и Рэймонда Суплекса (63 года). Именно поэтому герои изначально были немолоды — факт, о котором забыли на «Мосфильме», требуя актрису «помоложе».
В начале каждой серии Алиса Постик смотрит по телевизору фильмы с Жаном-Полем Бельмондо. В кадр попали фрагменты картин «Частный детектив» и «Смерть негодяя». А сюжет, который Алиса пересказывает по телефону, не имеет к этим фильмам никакого отношения — это чистая импровизация сценаристов.
Фуражка, которую носит Максимэн, — настоящий французский полицейский головной убор, одолженный в посольстве Франции. Возможно, именно поэтому она выглядит так аутентично.
После выхода фильма Суриковой позвонил незнакомец и спросил: «А правда, что Куравлев и Чиаурели поженились?». Узнав, что нет, разочарованно вздохнул: «Жалко. Я бы на ней женился…». Этот курьезный случай показывает, насколько зрители поверили в экранный дуэт.
Премьера в Доме кино прошла с огромным успехом — зал хохотал и аплодировал стоя. Именно тогда скептически настроенные коллеги признали: Сурикова создала шедевр.
Автор пьесы Робер Тома умер от сердечного приступа через два года после визита Суриковой в Париж. А еще через год в СССР экранизировали его другую пьесу — «Ловушка для одинокого мужчины».