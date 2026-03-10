Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Пророка» и исполнитель роли Лермонтова номинированы на премию МХТ

Объявлен шорт-лист «Премии Художественного театра» — победителей в девяти номинациях объявят 26 марта
Номинанты «Премии Художественного театра» в категории «Кино»
Номинанты «Премии Художественного театра» в категории «Кино»

Стали известны номинанты на «Премию Художественного театра», которая поддерживает молодых деятелей искусств (в возрасте до 35 лет включительно), заявивших о себе в минувшем году. 26 марта Премия в четвертый раз пройдет на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.

Призы вручат в девяти номинациях — «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», а также в категориях «Зачет» для студентов Школы-студии МХАТ и «Без комментариев», в которой отмечают выдающихся людей независимо от их возраста и профессии.

Евгения Леонова в фильме «Семейное счастье»
Евгения Леонова в фильме «Семейное счастье»

В номинации «Кино», которую курируют кинокритики Лариса Малюкова и Егор Москвитин, за 2025 год представлены четыре кинематографиста: режиссеры-дебютанты Дарья ЛебедеваСводишь с ума») и Феликс УмаровПророк. История Александра Пушкина»), актриса Евгения Леонова, исполнившая главную роль в мелодраме «Семейное счастье» Стаси Толстой, а также комик Илья Озолин, сыгравший Михаила Лермонтова в драме Бакура Бакурадзе «Лермонтов».

«Премия Художественного театра», учрежденная художественным руководителем МХТ им. А. П. Чехова Константином Хабенским, вручается с 2023 года. Победители получают диплом, статуэтку — уменьшенную копию горельефа «Пловец» работы скульптора Анны Голубкиной, а также специальный приз от МХТ: возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.