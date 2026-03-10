Режиссер «Пророка» и исполнитель роли Лермонтова номинированы на премию МХТ

Стали известны номинанты на «Премию Художественного театра», которая поддерживает молодых деятелей искусств (в возрасте до 35 лет включительно), заявивших о себе в минувшем году. 26 марта Премия в четвертый раз пройдет на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.
Призы вручат в девяти номинациях — «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», а также в категориях «Зачет» для студентов Школы-студии МХАТ и «Без комментариев», в которой отмечают выдающихся людей независимо от их возраста и профессии.
В номинации «Кино», которую курируют кинокритики Лариса Малюкова и Егор Москвитин, за 2025 год представлены четыре кинематографиста: режиссеры-дебютанты Дарья Лебедева («Сводишь с ума») и Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»), актриса Евгения Леонова, исполнившая главную роль в мелодраме «Семейное счастье» Стаси Толстой, а также комик Илья Озолин, сыгравший Михаила Лермонтова в драме Бакура Бакурадзе «Лермонтов».
«Премия Художественного театра», учрежденная художественным руководителем МХТ им. А. П. Чехова Константином Хабенским, вручается с 2023 года. Победители получают диплом, статуэтку — уменьшенную копию горельефа «Пловец» работы скульптора Анны Голубкиной, а также специальный приз от МХТ: возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.