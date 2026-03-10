Режиссер «Пророка» и исполнитель роли Лермонтова номинированы на премию МХТ

Стали известны номинанты на «Премию Художественного театра», которая поддерживает молодых деятелей искусств (в возрасте до 35 лет включительно), заявивших о себе в минувшем году. 26 марта Премия в четвертый раз пройдет на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.