Точная смета фильма в открытых источниках не сохранилась, как это часто бывает с советскими картинами, но известно, что «Мосфильм» выделил на производство стандартный для лирической комедии того времени бюджет. Основные средства ушли на строительство декораций в павильонах — комнаты общежития, кухня, кабинет директора были построены с большой тщательностью. Часть денег потратили на командировки съемочной группы в Иваново для съемок на ткацкой фабрике и в Москве — на стройке института химической физики. Отдельной статьей расходов стали костюмы: для Елены Драпеко специально искали модные импортные вещи — золотистый комбинезон и лебяжью шапку, что по тем временам было дорого и дефицитно. Фильм окупился с лихвой — в 1984 году его посмотрели более 23 млн зрителей.