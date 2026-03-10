Актера Смольянинова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно арестовал Смольянинова. Актер обвиняется по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024 года Смольянинов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в Генпрокуратуре. Статья обвинения предусматривает от штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.