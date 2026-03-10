Актера Смольянинова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей артиста Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать Смольянинова виновным по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил деятельности иноагента) и назначить ему штраф на сумму 45 тыс. рублей», — огласила решение судья. Как сказано в материалах дела, актер разметил материал в видеохостинге YouTube без указания на то, что это было сделано иноагентом. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Смольянинов также заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти и вражды).
По версии следствия, в период с декабря 2022-го по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания «Новая газета Европа», находясь за пределами Российской Федерации, записали высказывания Смольянинова с заведомо ложной информацией об обстреле Вооруженными силами РФ жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, повлекшем гибель мирных жителей. В январе 2023 года запись интервью с обвиняемым была размещена в открытом доступе на одном из видеохостингов.
Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно арестовал Смольянинова. Актер обвиняется по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024 года Смольянинов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в Генпрокуратуре. Статья обвинения предусматривает от штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Артур Смольянинов снимался в фильмах «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка», «Дуxless». После начала специальной военной операции актер покинул Россию и стал критиковать политику властей. При этом он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России. В январе 2023 года Смольянинов был признан иноагентом.