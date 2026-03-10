Майкл Дж. Фокс поделился в своих соцсетях фотографией, на которой он запечатлен с коллегой по фильму «Назад в будущее» Кристофером Ллойдом.
«Ужинаю с лучшим другом на пляже, — шутливо подписал снимок Майкл Дж. Фокс. — В следующем году фильму “Назад в будущее” исполнится 41 год. Боже мой, Крису будет 88 лет. Это невероятно».
Самому Майклу Дж. Фоксу сейчас 64 года. Ему все труднее передвигаться из-за тяжелой формы болезни Паркинсона.
В культовой фантастической франшизе, первый фильм которой вышел в 1985 году, Майкл Дж. Фокс сыграл роль подростка Марти Макфлая, который путешествует во времени, а Кристофер Ллойд — ученого по прозвищу Док.
«Две легенды, — восторженно отреагировали в комментариях фанаты картины. — Ваши фильмы изменили историю прошлого, настоящего и будущего! Спасибо вам большое, ребята».
«А можно нам всем отправиться в 80-е на машине времени?», — спрашивали поклонники.
Сюжет культовой серии фильмов закручивается вокруг Марти Макфлая, школьника, который случайно попадает в прошлое на машине времени, которую изобрел его друг — эксцентричный ученый.
Оказавшись в 1950-х, Марти нарушает ход событий: его будущие родители из-за него не познакомились. Теперь, чтобы не исчезнуть навсегда, подростку нужно не только выжить в чужом времени, но и влюбить своего юного отца в свою мать за считаные дни.
