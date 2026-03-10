Ричмонд
Дочь Кончаловского и Толкалиной вышла в свет после развода

Дочь режиссера Егора Кончаловского появилась на публике после развода
Мария Михалкова-Кончаловская на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Мария Михалкова-Кончаловская на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

Дочь режиссера Егора Кончаловского вышла в свет после развода. Дизайнер Мария Михалкова-Кончаловская приехала в Особняк Смирнова на концерт при свечах. Она поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мария Михалкова-Кончаловская / фото: соцсети
Мария Михалкова-Кончаловская / фото: соцсети

«Таинственная атмосфера, старинная архитектура, вкусная еда, живая музыка и свечи. Было все, что мы так любим. Достойно встретили долгожданную весну», — отметила художница.

Знаменитость в 19 лет стала женой бизнесмена Никиты Кузьмина. Она говорила, что отец настороженно отнесся к ее желанию связать жизнь с предпринимателем и не сразу принял будущего зятя, в отличие от матери. Но режиссер не стал препятствовать раннему браку дочери. В марте 2026 года дизайнер сообщила о разводе с супругом. Она отметила, что решение было обоюдным.

Ранее Любовь Толкалина в меховой шапке вышла в свет с дочерью от Кончаловского.