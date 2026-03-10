Дочь Кончаловского и Толкалиной вышла в свет после развода

Знаменитость в 19 лет стала женой бизнесмена Никиты Кузьмина. Она говорила, что отец настороженно отнесся к ее желанию связать жизнь с предпринимателем и не сразу принял будущего зятя, в отличие от матери. Но режиссер не стал препятствовать раннему браку дочери. В марте 2026 года дизайнер сообщила о разводе с супругом. Она отметила, что решение было обоюдным.