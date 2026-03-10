Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Снаткина впервые за долгое время показала 12-летнюю дочь

Актриса Анна Снаткина показала фото с повзрослевшей дочерью
Анна Снаткина
Анна Снаткина

Актриса Анна Снаткина показала свою 12-летнюю дочь. Звезда сериала «Татьянин день» снялась с Вероникой и поделилась кадрами с домашней фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Они позировали на лестнице с букетами тюльпанов.

Анна Снаткина с дочерью / фото: соцсети
Анна Снаткина с дочерью / фото: соцсети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Концентрация красоты зашкаливает», «Какие красивые», «Сестры как будто», «Дочь — копия папы», «Невероятные красавицы», «На маму дочка похожа», «Прекрасное ваше с мужем продолжение», «Семейная идиллия», «Чудесная семья», «Как уже выросла ваша красавица».

Ранее Анна Снаткина напугала поклонников своим похудением.