Анна Снаткина впервые за долгое время показала 12-летнюю дочь

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Концентрация красоты зашкаливает», «Какие красивые», «Сестры как будто», «Дочь — копия папы», «Невероятные красавицы», «На маму дочка похожа», «Прекрасное ваше с мужем продолжение», «Семейная идиллия», «Чудесная семья», «Как уже выросла ваша красавица».