Анна Снаткина впервые за долгое время показала 12-летнюю дочь

Актриса Анна Снаткина показала свою 12-летнюю дочь. Звезда сериала «Татьянин день» снялась с Вероникой и поделилась кадрами с домашней фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Они позировали на лестнице с букетами тюльпанов.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Концентрация красоты зашкаливает», «Какие красивые», «Сестры как будто», «Дочь — копия папы», «Невероятные красавицы», «На маму дочка похожа», «Прекрасное ваше с мужем продолжение», «Семейная идиллия», «Чудесная семья», «Как уже выросла ваша красавица».
Ранее Анна Снаткина напугала поклонников своим похудением.