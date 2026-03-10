Ричмонд
Актер Шагин назвал военнослужащих настоящими героями нашего времени

Актер театра и кино Антон Шагин заявил, что фигуры, достойные подражания, находятся не в шоу-бизнесе, а среди тех, кто защищает свою страну
Антон Шагин
Антон Шагин

Актер театра и кино, поэт Антон Шагин в эфире Радио «Комсомольская правда» высказался, кого в современной России считает настоящим героем. По мнению артиста, искать вдохновляющие примеры нужно не в шоу-бизнесе.

Артист подчеркнул, что наше время диктует свои правила и формирует запрос на совершенно иной образ. Настоящие герои, по его словам, находятся сегодня в зоне СВО и защищает свою страну.

Рассуждая о том, каким должен быть идеал для подражания, актер описал его как «пламенеющую вертикаль» — человека, за которым хочется идти и которому безоговорочно веришь. Именно у таких личностей, убежден Шагин, современному обществу стоит учиться мужеству и стойкости.