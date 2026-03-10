Марго Робби появилась на публике в новом имидже

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в новом имидже посетила модный показ французского бренда Chanel. Об этом пишет Page Six.
35-летняя звезда «Грозового перевала» вышла в свет в серых брюках и майке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивал кружевной бюстгальтер. При этом она держала в одной руке сумку упомянутой марки и свитер.
Кроме того, артистка продемонстрировала публике обновленный образ. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от длинных прядей и сделала каре с прямой челкой.
Ранее Марго Робби объяснила, почему никогда не учитывает мнение кинокритиков.