Марго Робби появилась на публике в новом имидже

Актриса в обновленном образе посетила показ Chanel

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в новом имидже посетила модный показ французского бренда Chanel. Об этом пишет Page Six.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

35-летняя звезда «Грозового перевала» вышла в свет в серых брюках и майке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивал кружевной бюстгальтер. При этом она держала в одной руке сумку упомянутой марки и свитер.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

Кроме того, артистка продемонстрировала публике обновленный образ. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от длинных прядей и сделала каре с прямой челкой.

Ранее Марго Робби объяснила, почему никогда не учитывает мнение кинокритиков.