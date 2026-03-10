Ричмонд
Прилучный впервые высказался об абьюзе в браке с Муцениеце

Прилучный заявил, что не помнит, чтобы поднимал руку на экс-супругу Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые высказался на тему слухов о том, что он прибегал к физическому насилию в браке с Агатой Муцениеце. Интервью с артистом вышло на YouTube-канале Fametime TV. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артист назвал себя «человеком с не очень хорошей репутацией абьюзера» и признался, что предупреждение одного из продюсеров о том, что из-за этого его могут «перестать снимать в кино с 1 марта», заставило нарушить молчание. Ранее артист не комментировал обвинения Муцениеце в том, что он поднял на нее руку во время конфликта.

Павел Прилучный с женой Агатой Муцениеце

«Не помню, чтобы поднимал на нее руку. Меня совсем не так воспитывали… Да, мог наорать, но никогда не поднимал на женщину руку», — заверил Прилучный.

Актер добавил, что предполагаемые побои были бы заметны: «У меня КМС по боксу и рука тяжелая. Если бы я ее избил, то там точно было бы видно. И если бы я ее избил, то она бы точно пошла в полицию, написала заявление, но ведь она не снимала побои, но наверняка бы это сделала».

Ранее Павел Прилучный обратился к дочери от Муцениеце.