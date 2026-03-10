Прилучный впервые высказался об абьюзе в браке с Муцениеце

Актер добавил, что предполагаемые побои были бы заметны: «У меня КМС по боксу и рука тяжелая. Если бы я ее избил, то там точно было бы видно. И если бы я ее избил, то она бы точно пошла в полицию, написала заявление, но ведь она не снимала побои, но наверняка бы это сделала».