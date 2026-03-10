Элайджа Вуд признался, что с удовольствием вернется к роли Фродо

Репортер The Times напомнил: сэр Иэн ранее говорил, что «не может позволить никому другому сыграть Гэндальфа». Вуд согласился с коллегой: «И я это прекрасно понимаю! Я бы тоже не хотел, чтобы кто-то другой играл Фродо, пока я жив и в состоянии. Представляю, как это будет весело — когда вы сидите в кинотеатре и видите, как шляпа поворачивается, и это оказывается Гэндальф».