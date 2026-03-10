Ричмонд
Элайджа Вуд признался, что с удовольствием вернется к роли Фродо

Актер вернется к роли Фродо в новой части франшизы «Охота за Голлумом»
Элайджа Вуд в роли Фродо в фильме «Властелин колец: Братство кольца»
Элайджа Вуд в роли Фродо в фильме «Властелин колец: Братство кольца»

Актер Элайджа Вуд подтвердил заявление своего коллеги по «Властелину колец», сэра Иэна МакКеллена, сделанное в августе 2025 года. Тогда тот сказал, что Элайджа вернется к роли Фродо в предстоящей части франшизы «Охота за Голлумом».

«Я просто в восторге», — отметил 45-летний Вуд в беседе с изданием The Times, признав, что 86-летний МакКеллен «действительно проболтался», объявив о появлении Гэндальфа и Фродо в будущем фильме.

Элайджа Вуд в фильме «Властелин колец»
Элайджа Вуд в фильме «Властелин колец»

Репортер The Times напомнил: сэр Иэн ранее говорил, что «не может позволить никому другому сыграть Гэндальфа». Вуд согласился с коллегой: «И я это прекрасно понимаю! Я бы тоже не хотел, чтобы кто-то другой играл Фродо, пока я жив и в состоянии. Представляю, как это будет весело — когда вы сидите в кинотеатре и видите, как шляпа поворачивается, и это оказывается Гэндальф».

Ранее Элайджа Вуд удивил молодоженов на свадьбе в стиле «Властелина колец».