Элайджа Вуд признался, что с удовольствием вернется к роли Фродо

Актер Элайджа Вуд подтвердил заявление своего коллеги по «Властелину колец», сэра Иэна МакКеллена, сделанное в августе 2025 года. Тогда тот сказал, что Элайджа вернется к роли Фродо в предстоящей части франшизы «Охота за Голлумом».
«Я просто в восторге», — отметил 45-летний Вуд в беседе с изданием The Times, признав, что 86-летний МакКеллен «действительно проболтался», объявив о появлении Гэндальфа и Фродо в будущем фильме.
Репортер The Times напомнил: сэр Иэн ранее говорил, что «не может позволить никому другому сыграть Гэндальфа». Вуд согласился с коллегой: «И я это прекрасно понимаю! Я бы тоже не хотел, чтобы кто-то другой играл Фродо, пока я жив и в состоянии. Представляю, как это будет весело — когда вы сидите в кинотеатре и видите, как шляпа поворачивается, и это оказывается Гэндальф».
