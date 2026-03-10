Ричмонд
Швыдкой призвал Россию к участию в Венецианской биеннале

Москва должна быть на мероприятии, несмотря на недовольство Киева, подчеркнул специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой
Михаил ШвыдкойИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия должна принимать участие во всех значимых международных культурных событиях, а недовольство Украины по поводу участия России в 61-й Венецианской биеннале современного искусства не должно оказывать влияния на решения организаторов, поделился мнением в беседе с ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году.

Ранее власти Украины выразили недовольство предстоящим участием России в Венецианской биеннале.

«Россия должна участвовать во всех крупных международных культурных мероприятиях, и если руководство тех или иных международных организаций к этому готово — мы открыты. Что по этому поводу думают люди, которые не имеют прямого отношения к проведению подобного рода акций, — это их право, но это не должно никак влиять на решение организаторов, в данном случае — биеннале», — отметил собеседник агентства.

Михаил Швыдкой на премьере фильма «Спасти бессмертного», фото: пресс-служба
Михаил Швыдкой на премьере фильма «Спасти бессмертного», фото: пресс-служба

На предстоящей биеннале Россия представит международный музыкально-перформативный проект «Дерево укоренено в небе» в павильоне РФ. Центральным образным элементом проекта станет дерево, осмысленное как живая система взаимосвязей и культурных корней. Произведения участников объединяют работу с голосом, фольклором и экспериментальными звуковыми практиками, создавая общее звуковое пространство, в котором смысл формируется как процесс взаимодействия.

Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция получила почетное упоминание (special mention) жюри, а также была проведена реставрация павильона, рассказала в беседе с ТАСС комиссар павильона России, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева. По ее словам, в 2022 году художники отказались от участия незадолго до открытия, когда заменить проект было уже невозможно. В 2023 году на архитектурной биеннале павильон не функционировал.

В 2024 году Россия приняла решение предоставить павильон Боливии как жест культурной дипломатии.

«Мы дали голос Боливии, и они представили индигенных художников из стран Латинской Америки, которым западные институции редко предоставляют площадку для высказывания», — пояснила Карнеева ТАСС.

В 2025 году на архитектурной биеннале в павильоне прошла образовательная программа, организованная самой биеннале, в которой участвовали архитекторы и кураторы со всего мира, а также студенты и школьники.