Швыдкой призвал Россию к участию в Венецианской биеннале

Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция получила почетное упоминание (special mention) жюри, а также была проведена реставрация павильона, рассказала в беседе с ТАСС комиссар павильона России, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева. По ее словам, в 2022 году художники отказались от участия незадолго до открытия, когда заменить проект было уже невозможно. В 2023 году на архитектурной биеннале павильон не функционировал.