Алексей Серебряков впервые за долгое время вышел в свет со своей семьей. Актер накануне 8 Марта представил зрителям новый фильм «Тюльпаны» со своим участием.
На премьере его поддержали дочь Дарья и сын Данила. Они вместе со знаменитым отцом вышли на красную дорожку.
Алексей Серебряков более 30 лет счастлив в браке с женщиной по имени Мария. Он познакомился с ней в 80-х годах, когда она танцевала в Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева.
Позже их пути разошлись, так как Мария уехала в Канаду и вышла замуж. От первого супруга она родила Дарью. Вернувшись в Россию, Мария снова встретилась с Серебряковым и вскоре вышла за него замуж.
Пара усыновила братьев Степана и Данилу. Актер признавался, что он и его супруга пытались завести общих детей, но у них не получилось.
«Все дело в том, что у нас с Машей два раза не получилось с детьми», — объяснял артист.
Он также говорил, что очень счастлив с супругой и детьми, которых считает своими родными. «Большего счастья, чем они, я не знаю», — гордо заявлял актер.