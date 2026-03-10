Ричмонд
Редкий выход: Алексей Серебряков пришел на кинопремьеру с дочерью и сыном

Актер презентовал романтический фильм «Тюльпаны»

Алексей Серебряков впервые за долгое время вышел в свет со своей семьей. Актер накануне 8 Марта представил зрителям новый фильм «Тюльпаны» со своим участием.

Алексей Серебряков с детьми на премьере фильма «Тюльпаны», фото: пресс-служба
Алексей Серебряков с детьми на премьере фильма «Тюльпаны», фото: пресс-служба

На премьере его поддержали дочь Дарья и сын Данила. Они вместе со знаменитым отцом вышли на красную дорожку.

Алексей Серебряков более 30 лет счастлив в браке с женщиной по имени Мария. Он познакомился с ней в 80-х годах, когда она танцевала в Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева.

Позже их пути разошлись, так как Мария уехала в Канаду и вышла замуж. От первого супруга она родила Дарью. Вернувшись в Россию, Мария снова встретилась с Серебряковым и вскоре вышла за него замуж.

Алексей Серебряков
Алексей Серебряков

Пара усыновила братьев Степана и Данилу. Актер признавался, что он и его супруга пытались завести общих детей, но у них не получилось.

«Все дело в том, что у нас с Машей два раза не получилось с детьми», — объяснял артист.

Он также говорил, что очень счастлив с супругой и детьми, которых считает своими родными. «Большего счастья, чем они, я не знаю», — гордо заявлял актер.

В октябре 2025 года Алексей Серебряков вывел в свет семилетнюю внучку. Он вместе с Агатой посетил премьеру фильма «Финник 2».