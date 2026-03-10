Ричмонд
Мишустин поздравил Александра Зацепина со столетием

Премьер-министр назвал его талантливым и выдающимся композитором
Александр Зацепин
Александр ЗацепинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Александра Зацепина со столетием, отметив его талант.

«Выдающийся композитор, вы вписали множество ярких страниц в историю отечественного музыкального искусства. Ваш талант воплотился в популярные мелодии для художественных и анимационных фильмов, песни, а также в оригинальные мюзиклы. Музыка, написанная вами, стала музыкой на все времена», — отмечается в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Александр Зацепин
Александр ЗацепинИсточник: Legion-Media.ru

Мишустин заметил, что музыка Зацепина пользуется «неизменной любовью всех поколений слушателей». Премьер пожелал ему здоровья, удачи и благополучия.

Александр Зацепин — автор музыки, ставшей частью золотого фонда отечественной культуры. Он написал свыше 300 композиций к более чем 100 фильмам и мультфильмам. Особую известность Зацепину принесла музыка к фильмам режиссера Леонида Гайдая, среди которых «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». В 2025 году композитор был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.