Мишустин поздравил Александра Зацепина со столетием

«Выдающийся композитор, вы вписали множество ярких страниц в историю отечественного музыкального искусства. Ваш талант воплотился в популярные мелодии для художественных и анимационных фильмов, песни, а также в оригинальные мюзиклы. Музыка, написанная вами, стала музыкой на все времена», — отмечается в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.