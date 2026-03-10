Открыт прием заявок на 18-й Московский питчинг дебютантов в рамках Московского кинофестиваля

Для презентации своих проектов приглашаются дебютанты без возрастных ограничений, имеющие гражданство Российской Федерации: сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие ограниченный опыт реализованных проектов (не более чем в одном реализованном полнометражном проекте в категориях: «полный метр», «проекты в стадии завершения», «микродрамы», и не более, чем в 3 (трех) проектах, вышедших в кинопрокат, или представленном на фестивалях и онлайн-платформах, проектах в категории «документальное кино и сериалы»).