Открыт прием заявок на 18-й Московский питчинг дебютантов в рамках Московского кинофестиваля

Общий призовой фонд для победителей питчинга составит 2 миллиона рублей

18-й Московский питчинг дебютантов, который состоится в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля, объявил о начале приема заявок. По традиции, питчинг станет важной отраслевой площадкой для поддержки молодых кинематографистов.

Для презентации своих проектов приглашаются дебютанты без возрастных ограничений, имеющие гражданство Российской Федерации: сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие ограниченный опыт реализованных проектов (не более чем в одном реализованном полнометражном проекте в категориях: «полный метр», «проекты в стадии завершения», «микродрамы», и не более, чем в 3 (трех) проектах, вышедших в кинопрокат, или представленном на фестивалях и онлайн-платформах, проектах в категории «документальное кино и сериалы»).

Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету проекта. Подробнее с требованиями к подаче заявки можно ознакомиться на сайте.

Общий призовой фонд составляет 2 миллиона рублей — по 500 000 рублей в каждой из категорий: «Полнометражное кино», «Документальное кино и сериалы», «Микродрамы», «Проекты в стадии завершения». Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта.

Прием заявок продлится до 15 марта 2026 года включительно. Состав экспертной комиссии будет объявлен дополнительно. 

Награждение победителей Московского питчинга дебютантов в рамках 47-го ММКФ

Московский питчинг дебютантов проводится в рамках ММКФ с 2013 года. Он ориентирован на поиск дебютных кинопроектов, развитие профессиональных компетенций дебютантов и их интеграцию в индустриальную среду. Участники смогут получить экспертную оценку от представителей продюсерских компаний, онлайн-платформ, фестивалей и студий, а также установить контакты для дальнейшего развития проектов.

Организаторы питчинга — Дирекция Московского международного кинофестиваля и продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме того, в преддверии питчинга будет организована сценарная лаборатория для дебютантов. 13 марта в «Арт-центре “Института современного искусства”» пройдет серия лекций от ведущих продюсеров, дистрибьюторов, представителей онлайн-платформ, успешных дебютантов, а также разбор конкретных проектов участников Питчинга дебютантов предыдущих лет. Гостей ждут мастер-классы от продюсера Георгия Малкова («Непослушник»), режиссеров Владимира Котта («Карп отмороженный») и Александра Карпиловского («Ландыши»). Попасть на мероприятие можно по бесплатной регистрации по ссылке.