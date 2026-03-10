Ричмонд
Модный бренд показал откровенные фото актрисы Дакоты Джонсон

Актриса снялась в откровенной фотосессии для модного бренда
Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media

Модный бренд Calvin Klein показал откровенные фото американской актрисы Дакоты Джонсон. Публикация появилась на его официальной странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

36-летняя звезда «Материалистки» предстала на размещенных кадрах без трусов. Она позировала в черном бюстгальтере и остроносых туфлях, сидя при этом на зеленом диване.

Дакота Джонсон, фото: соцсети
Дакота Джонсон, фото: соцсети

В то же время марка поделилась снимками знаменитости без бюстгальтера. На них она продемонстрировала фигуру в облегающих джинсах и куртке из темно-синего денима.

Ранее Дакота Джонсон вышла в свет в микрошортах и накидке с перьями.