Модный бренд показал откровенные фото актрисы Дакоты Джонсон

Модный бренд Calvin Klein показал откровенные фото американской актрисы Дакоты Джонсон. Публикация появилась на его официальной странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
36-летняя звезда «Материалистки» предстала на размещенных кадрах без трусов. Она позировала в черном бюстгальтере и остроносых туфлях, сидя при этом на зеленом диване.
В то же время марка поделилась снимками знаменитости без бюстгальтера. На них она продемонстрировала фигуру в облегающих джинсах и куртке из темно-синего денима.
Ранее Дакота Джонсон вышла в свет в микрошортах и накидке с перьями.