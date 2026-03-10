Звезда «Теста на беременность» улетела в Европу на свидание с иностранцем

Звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу улетела в Европу к возлюбленному-иностранцу. Актриса призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Марсель Симоно пригласил ее на свидание в Будапешт, сделав ей такой подарок на 8 марта. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость поделилась кадрами с долгожданной встречи.
«Лучший подарок на 8 марта…"Собирай чемодан, я купил билет!" «Свидание в Будапеште. Появилась возможность обнять друг друга. Главный секрет наших отношений в том, что у каждого из нас очень увлекательная жизнь друг без друга. Мы не нуждаемся друг в друге для заполнения пустоты, неуверенности, безопасности, тревоги, социальной нормы. Мы вместе для дополнения впечатлений, идей, опыта, любви в жизни, поддержки, амбиций, радости», — высказалась артистка.
Ранее Лянка Грыу трогательно поздравила сына с 15-летием и опубликовала его фото.