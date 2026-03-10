Ричмонд
Звезда «Сладкой жизни» улетела с семьей из России: «Ура, сбежали»

Актриса Мария Шумакова рассказала, что улетела с семьей из России
Мария Шумакова с семьей / фото: соцсети

Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова улетела с семьей из России. Актриса отправилась за границу с родителями, мужем и ребенком. Артистка призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует полноценно «зимовать» в другой стране. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Ура, сбежали от мартовских снегов. Такой март, конечно, лучший подарок на 8 марта. Надо уже как-нибудь набраться храбрости и решиться на зимовку полноценную в тепле», — отметила она.

Ранее звезда «Сладкой жизни» призналась, что сидит на шее у мужа.