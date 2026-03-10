Отметивший 100-летие композитор Зацепин анонсировал мюзикл по фильму Гайдая

Композитор Александр Зацепин рассказал vm.ru, что собирается сделать мюзикл по фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
Артист также готовит мюзикл по фильму «31 июня» Леонида Квинихидзе. По словам музыканта, к уже известным песням добавятся новые композиции.
«Это же не фильм, все будет на сцене, так что материала нужно больше. Переделаем кое-что в “Тайне третьей планеты”, еще превратим в мюзикл какую-нибудь сказку русскую. Балет ставим… В общем, много идей», — поделился артист.
Музыкант поделился впечатлениями от работы с Гайдаем. Он заявил, что ему было хорошо и интересно сотрудничать с режиссером.
«И отдача была: в фильме бывало до часа музыки, а это много. В том числе было большое количество музыки быстрой, а это значило, что писать предстояло больше и дольше. Но и “Красная палатка” мне была интересна, и другие фильмы», — рассказал композитор.
Ранее Александр Зацепин рассказал, от чего зависит успех композиции.