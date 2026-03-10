Лукашенко поздравил Александра Зацепина со столетием

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Зацепина со столетием. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Вековой юбилей — это знаковое событие для почитателей вашего таланта. Пройденный вами жизненный путь — целая эпоха в развитии современного музыкального искусства. Сотни написанных произведений, наполненных добротой и любовью, покоряют сердца слушателей разных поколений», — говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал Зацепину крепчайшего здоровья, бодрости и оптимизма. «Пусть ваше творчество и в дальнейшем радует преданных поклонников, способствует развитию культурных связей между братскими народами Беларуси и России», — отметил он.
Александр Зацепин — автор музыки, ставшей частью золотого фонда отечественной культуры. Композитор написал свыше 300 композиций более чем к 100 фильмам и мультфильмам. В 2025 году был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.
Особую известность Зацепину принесла музыка к фильмам режиссера Леонида Гайдая, среди которых «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию».