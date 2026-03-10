Актер сериала «Фишер» потерял миллионы, вложившись в экоотели в Ленобласти

Выплаты поступали на счет Шароватова лишь в первое время. Всего ему вернулось только 1,6 миллиона рублей. А в апреле прошлого года платежи внезапно прекратились. Актер пытался выяснить причину, но в компании только давали обещания, что перечислят очередные транши «в ближайшее время». Денег до сих пор нет, поэтому артист написал досудебную жалобу. Он также отметил, что всего инвесторов у проекта может быть порядка трех тысяч. Все они остались без вложенных средств.