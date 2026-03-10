Ричмонд
Актриса из «Охотников за привидениями» Дженнифер Раньон скончалась в 65 лет

Артистка умерла после непродолжительной борьбы с раком
Дженнифер Раньон
Дженнифер РаньонИсточник: Legion-Media.ru

Умерла американская актриса Дженнифер Раньон, получившая наибольшую популярность после роли в фильме 1984 года «Охотники за привидениями», передает ABC.

«Дженнифер Раньон, актриса, известная по ролям в фильме “Охотники за привидениями” и сериале “Чарльз отвечает за все”, скончалась» — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что знаменитость ушла из жизни в возрасте 65 лет.

Близкая подруга Раньон Эрин Мерфи, на которую ссылается Variety, сообщила, что что актриса умерла после непродолжительной борьбы с раком.

Отметим, звезда дебютировала в кино в 1980 году в фильме «Всем спокойной ночи». Позже она сыграла роли второго плана в комедиях «Вверх по течению» и «Охотники за привидениями», главную роль Гвендолин Пирс в первом сезоне ситкома «Чарльз в ответе». Руньон также снималась в фильмах «Своя тусовка», «Снова 18», в эпизодах сериалов «Она написала убийство», «Квантовый скачок» и «Беверли-Хиллз, 90210».