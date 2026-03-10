Актриса из «Охотников за привидениями» Дженнифер Раньон скончалась в 65 лет

Отметим, звезда дебютировала в кино в 1980 году в фильме «Всем спокойной ночи». Позже она сыграла роли второго плана в комедиях «Вверх по течению» и «Охотники за привидениями», главную роль Гвендолин Пирс в первом сезоне ситкома «Чарльз в ответе». Руньон также снималась в фильмах «Своя тусовка», «Снова 18», в эпизодах сериалов «Она написала убийство», «Квантовый скачок» и «Беверли-Хиллз, 90210».