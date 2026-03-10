Ричмонд
Певцов резко высказался об иностранных псевдонимах российских артистов

Актер Певцов назвал иностранные псевдонимы артистов в РФ варварством
Дмитрий Певцов, фото: пресс-служба
Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил ТАСС, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. По его мнению, это варварство, которое должно иметь последствия.

Депутат также призвал не читать «чьи-то комментарии» по поводу введения нового закона о русификации вывесок, а изучать указанные нормы в оригинале.

«По большому счету, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны зваться русскими именами, — заявил он. — Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский».

Артист посчитал, что называться чужими именами — это неправильно и является варварством.

Ранее Дмитрий Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ.