Зацепин: работа над музыкой к «Тайне третьей планеты» дала творческую свободу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Работа над музыкой к мультфильму «Тайна третьей планеты» дала композитору картины Александру Зацепину большую творческую свободу, поскольку режиссер Роман Качанов практически не ограничивал его в музыкальных решениях. Об этом Зацепин рассказал в интервью ТАСС в день своего 100-летия.