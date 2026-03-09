Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Николь Кидман впервые рассказала, как мать вдохновила ее начать карьеру

Дочь Николь Кидман Сандэй Роуз назвала мать главным источником вдохновения
Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт Маргарет
Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт МаргаретИсточник: Legion-Media.ru

17-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан дала редкое интервью журналу Elle Australia и откровенно рассказала о том, какую роль в ее жизни играет знаменитая мама — актриса Николь Кидман. По словам девушки, интерес к творческим профессиям появился у нее еще в детстве, когда она часто бывала рядом с матерью на съемках и фотосессиях.

Наблюдая за работой Кидман, Сандэй постепенно увлеклась модой и кино: «Моя мама всегда отличалась своим творческим подходом во всем, и она является моим самым большим источником вдохновения в жизни», — призналась она.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан
Сандэй Роуз Кидман-УрбанИсточник: Legion-Media.ru

После публикации интервью поклонники начали активно обсуждать слова Сандэй. Некоторые обратили внимание, что в разговоре она почти не упомянула своего отца — музыканта Кита Урбана, и предположили, что таким образом девушка могла намекнуть, на чьей стороне находится на фоне обсуждаемого в сети развода родителей.

При этом первые шаги в индустрии она уже сделала: девушка выходила на подиум на показе Miu Miu во время Недели моды в Париже и снялась для обложки журнала. Несмотря на это, по словам Сандэй, она старается жить обычной жизнью подростка.

Сама Сандэй, впрочем, сосредоточена на будущем. Она призналась, что планирует поступить в университет и изучать кинематограф, чтобы продолжить творческий путь матери.