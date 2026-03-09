Дочь Николь Кидман впервые рассказала, как мать вдохновила ее начать карьеру

17-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан дала редкое интервью журналу Elle Australia и откровенно рассказала о том, какую роль в ее жизни играет знаменитая мама — актриса Николь Кидман. По словам девушки, интерес к творческим профессиям появился у нее еще в детстве, когда она часто бывала рядом с матерью на съемках и фотосессиях.