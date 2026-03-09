Дочь Николь Кидман впервые рассказала, как мать вдохновила ее начать карьеру

17-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан дала редкое интервью журналу Elle Australia и откровенно рассказала о том, какую роль в ее жизни играет знаменитая мама — актриса Николь Кидман. По словам девушки, интерес к творческим профессиям появился у нее еще в детстве, когда она часто бывала рядом с матерью на съемках и фотосессиях.
Наблюдая за работой Кидман, Сандэй постепенно увлеклась модой и кино: «Моя мама всегда отличалась своим творческим подходом во всем, и она является моим самым большим источником вдохновения в жизни», — призналась она.
После публикации интервью поклонники начали активно обсуждать слова Сандэй. Некоторые обратили внимание, что в разговоре она почти не упомянула своего отца — музыканта Кита Урбана, и предположили, что таким образом девушка могла намекнуть, на чьей стороне находится на фоне обсуждаемого в сети развода родителей.
При этом первые шаги в индустрии она уже сделала: девушка выходила на подиум на показе Miu Miu во время Недели моды в Париже и снялась для обложки журнала. Несмотря на это, по словам Сандэй, она старается жить обычной жизнью подростка.
Сама Сандэй, впрочем, сосредоточена на будущем. Она призналась, что планирует поступить в университет и изучать кинематограф, чтобы продолжить творческий путь матери.