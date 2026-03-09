Ричмонд
Анна Пересильд обратилась к маме, сестре и бабушке: «Спасибо, что вы у меня есть»

Юная актриса поздравила женскую половину своей семьи с 8 Марта
Юлия Пересильд с матерью и дочерями, фото: соцсети
Юлия Пересильд с матерью и дочерями, фото: соцсети

Анна Пересильд обратилась к семье в Международный женский день. 16-летняя актриса поблагодарила маму Юлию Пересильд, сестру Марию Пересильд и бабушку за то, что они есть в ее жизни. Она также отметила, что благодаря им постепенно понимает значение слова «женщина».

«Девочки, девушки, женщины, с праздником! Не хочется говорить громкие слова о нас, дабы не хвастаться… Лично я в этот день хочу сказать спасибо моим самым чудесным женщинам на планете. Мамочке, бабушке и сестре! Спасибо за то, что вы у меня есть, за то, что каждый день рядом с вами я могу постепенно понимать значение слова “женщина”. И пусть в этот день все айсберги разобьются!» — высказалась звезда фильма «Алиса в Стране Чудес».

Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «On и Она», фото: пресс-служба
Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «On и Она», фото: пресс-служба

Она также поделилась серией черно-белых снимков из недавней фотосессии, для которой примерила несколько готических образов.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Напомним, Анна Пересильд родилась в отношениях актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. У звезд также есть 13-летняя дочь Мария Пересильд. После расставания Пересильд и Учитель сохранили дружеские отношения.

Ранее Анна Пересильд ответила всем, кто не верит в ее роман с Ваней Дмитриенко. Актриса с иронией подтвердила, что их отношения — это контракт. 