Звезда «Чебурашки» показала забавные фото с двухлетней дочерью

Ольга Кузьмина поздравила поклонниц с 8 Марта

Ольга Кузьмина в честь Международного женского дня показала новые фото с подросшей дочерью Мирой-Марией. На снимках 38-летняя актриса и ее наследница улыбались. На одном из кадров звезда «Чебурашки» поцеловала девочку в щечку.

Ольга Кузьмина с дочерью, фото: соцсети
Ольга Кузьмина с дочерью, фото: соцсети

Кузьмина обратилась к своим поклонницам и поздравила их с праздником.

«С 8 Марта, дорогие девушки! Пусть на ваших лицах всегда сияют улыбки!» — написала актриса.

Поклонницы в ответ поздравили Кузьмину и ее двухлетнюю дочь с Международным женским днем.

Ольга Кузьмина с дочерью, фото: соцсети
Ольга Кузьмина с дочерью, фото: соцсети

«С праздником весны! Как похожи», «Какие красивые девочки», «Куколки», «Две милашки», «Спасибо, и вас с праздником», «Две очаровашки! С праздником», «Ну надо же, мамина копия…», «Какая сладкая», — писали они в комментариях.

Напомним, Ольга Кузьмина родила Миру-Марию в октябре 2023 года. Роды прошли в Аргентине. Отцом девочки стал экскурсовод Евгений Апанасевич. У актрисы также есть 12-летний сын Гордей от первого мужа.

Ранее Ольга Кузьмина показала публике подросшего 12-летнего сына. Актриса пришла с наследником на премьеру фильма «Чебурашка 2».