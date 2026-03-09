Звезда «Чебурашки» показала забавные фото с двухлетней дочерью

«С праздником весны! Как похожи», «Какие красивые девочки», «Куколки», «Две милашки», «Спасибо, и вас с праздником», «Две очаровашки! С праздником», «Ну надо же, мамина копия…», «Какая сладкая», — писали они в комментариях.