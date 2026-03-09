Муж беременной Катерины Шпицы поздравил актрису, показав ее откровенные фото

«Для меня моя жена стала музой. Все, что я делаю в жизни, все мое творчество и работы, — вдохновлены ей. Поздравляя мою любовь, я в ее лице поздравляю всех моих милых и прекрасных знакомых девушек. Спасибо вам за то, что делаете мой мир красивым и цветным», — написал Панов.