Муж беременной Катерины Шпицы поздравил актрису, показав ее откровенные фото

Супруг актрисы оригинально поздравил ее с 8 Марта
Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым
Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым

Руслан Панов, муж Катерины Шпицы, опубликовал серию откровенных фото своей жены. На кадрах 40-летняя звезда сериала «Полярный» позировала полностью обнаженной. Снимки были сделаны на одном из совместных отдыхов пары на теплом курорте.

Катерина Шпица, фото: соцсети
Катерина Шпица, фото: соцсети

Таким оригинальным способом Панов поздравил супругу с 8 Марта. Он отметил, что этот праздник — еще один повод сделать день с любимой женой особенным.

Катерина Шпица, фото: соцсети
Катерина Шпица, фото: соцсети

«Для меня моя жена стала музой. Все, что я делаю в жизни, все мое творчество и работы, — вдохновлены ей. Поздравляя мою любовь, я в ее лице поздравляю всех моих милых и прекрасных знакомых девушек. Спасибо вам за то, что делаете мой мир красивым и цветным», — написал Панов.

Шпица оставила лаконичный комментарий под публикацией. «Мой котик», — написала она.

Катерина Шпица, фото: соцсети
Катерина Шпица, фото: соцсети

Напомним, Катерина Шпица и Руслан Панов поженились в феврале 2021 года. В декабре 2025-го актриса сообщила, что ждет ребенка от супруга. До этого звезда рассказывала, что несколько лет назад потеряла малыша во время беременности.

Панов — второй муж Шпицы. До это она была замужем за каскадером Константином Адаевым. От него у нее есть 13-летний сын Герман.

Ранее Катерина Шпица показала своего повзрослевшего сына. 