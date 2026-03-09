Гоша Куценко назвал Никиту Кологривого дерзким молодым артистом

Актер Гоша Куценко признался в беседе с kp.ru, что нормально относится к скандальной звезде «Слова пацана» Никите Кологривому. Куценко назвал его дерзким молодым артистом.
«Есть тихони, а он — нет. И его возраст диктует свое. Когда Никита возмущается тем, что одни актеры получают больше других, я вспоминаю, как меня самого в молодости возмущали непомерные гонорары эстрадных артистов. Что же это такое? Очень талантливые, но не раскрученные ребята поют в переходах, а другие благодаря ловкой рекламе зарабатывают огромные деньги в гигантских концертных залах!» — поделился актер.
Никита Кологривый стал известен после серии скандалов с ним. Сначала он раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого артист высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.
Ранее Никита Кологривый признался, занято ли его сердце.